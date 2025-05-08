В Париже после победы "ПСЖ" задержали 43 человека из-за столкновений и инцидентов
Киев • УНН
В Париже после матча "ПСЖ" с "Арсеналом" задержали 43 человека. Фанаты праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов, произошли столкновения, три человека получили ранения.
В Париже после победы футбольной команды "ПСЖ" полиция задержала 43 человека. Об этом сообщает Le Parisien, передает УНН.
Детали
В столице Франции произошло несколько инцидентов, когда тысячи фанатов из Парижа собрались, чтобы отпраздновать выход своей команды в финал Лиги чемпионов после завершения матча с "Арсеналом". В результате три человека получили ранения в результате столкновения с автомобилем.
Кроме того, 43 человека были задержаны полицией после завершения матча. Для обеспечения охраны порядка было задействовано более 2000 правоохранителей.
Матч "ПСЖ" против "Арсенала" завершился со счетом 2-1.
Напомним
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") стал вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/2 финала на стадионе "Парк де Пренс" в Париже подопечные Луиса Энрике обыграли лондонский "Арсенал".
Также УНН сообщал, что защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный отказался от перехода во французский "Пари Сен-Жермен" из-за того, что в составе парижан играет российский голкипер Матвей Сафонов.