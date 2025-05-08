ПСЖ переміг Арсенал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Інтером
Київ • УНН
У матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ ПСЖ обіграв Арсенал з рахунком 2:1. У фіналі турніру парижани зустрінуться з міланським Інтером 31 травня в Мюнхені.
Французький "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) став другим фіналістом футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді 1/2 фіналу на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі підопічні Луїса Енріке обіграли англійський "Арсенал", повідомляє УНН.
Деталі
Перший матч цих суперників у Лондоні тиждень тому завершився мінімальною перемогою французів, тож "гармаші" були змушені грати першим номером. Втім, рахунок забитим голам відкрив ПСЖ - у середині першого тайму Фабіан Руїс після подачі зі стандарту обіграв суперника і потужно пробив під стійку - 1:0.
У другому таймі "Арсенал" знову володів перевагою за моментами, однак забили знову парижани - на 72-й хвилині влучним ударом відзначився Ашрам Хакімі - 2:0.
За кілька хвилин Букайо Сака скоротив розрив у рахунку двоматчевого протистояння до двох м'ячів. Але на більше англійців не вистачило - 2:1.
Трансгендерним жінкам заборонили грати у футбол в жіночих командах Англії та Шотландії01.05.25, 19:37 • 10728 переглядiв
Варто додати, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.
Таким чином, у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру ПСЖ зіграє про італійського "Інтера", який за підсумками двоматчевого протистояння виявився сильнішим за іспанську "Барселону". Вирішальний матч відбудеться 31 травня в німецькому Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".
Нагадаємо
CNBC склав рейтинг найдорожчих футбольних клубів. "Реал Мадрид" очолює список з вартістю $6,7 млрд. У топ-25 увійшли 11 англійських команд.
Трамп переконаний, що чемпіонат світу з футболу може стати стимулом для росії припинити війну - BBC07.05.25, 13:28 • 7504 перегляди