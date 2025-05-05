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Рейтинг футбольних клубів 2025: "Реал Мадрид" – найдорожчий клуб світу

Київ • УНН

 • 4404 перегляди

CNBC склав рейтинг найдорожчих футбольних клубів. «Реал Мадрид» очолює список з вартістю $6,7 млрд. У топ-25 увійшли 11 англійських команд.

Рейтинг футбольних клубів 2025: "Реал Мадрид" – найдорожчий клуб світу

Найціннішою командою є "Реал Мадрид", крім того офіційний список включає 11 англійських команд, бо прем'єр-ліга має найбагатші угоди на трансляцію, випереджаючи іспанську Ла Лігу.

Передає УНН із посиланням на CNBC.

Деталі

Офіційний рейтинг футбольних команд світу запропонував американський телеканал CNBC. 

За офіційними оцінками, 25 найцінніших футбольних команд світу в середньому коштують 2,76 мільярда доларів.

В середньому 25 найдорожчих команд минулого сезону отримали дохід у розмірі $520 млн. Це прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації, або EBITDA, - $54 млн. У матеріалі зауважили, що по 22 командам Європи, дані зі списку CNBC стосуються сезону 2023-24 років.

За підрахунками CNBC, найдорожчою командою є іспанський "Реал" Мадрид. Вартість королівського клубу становить $6,7 млрд, а дохід - 1,13 мільярда доларів. Згідно з річним звітом "Реала" за минулий рік, клуб заробив 174 мільйони доларів на Лізі чемпіонів, яку команда виграла у 2024 році в рекордний 15-й раз.

До офіційного списку увійшли 11 англійських команд, три з яких - у першій п'ятірці. Це пов'язано з тим, що прем'єр-ліга має найбагатші телевізійні угоди у футболі. Як повідомили джерела CNBC, внутрішні та міжнародні права коштують у середньому близько 4,4 мільярда доларів на рік.

Це більш ніж удвічі більше, ніж отримує іспанська Ла Ліга, яка посідає друге місце.

За словами співрозмовника CNBC, наступний трирічний цикл продажу прав на трансляції Прем'єр-ліги, починаючи з сезону 2025-26 років, становитиме в середньому близько 5,1 мільярда доларів на рік.

Дві команди зі списку CNBC незабаром повинні побачити збільшення своїх доходів завдяки покращенню економіки стадіону: "Барселона" та "Інтер Маямі" з MLS.

Очікується, що "Барселона", головний суперник "Реала", повернеться на свій оновлений стадіон Spotify Camp Nou найближчими місяцями, повідомляє команда. "Інтер Маямі" переїде на новий стадіон Miami Freedom Park у 2026 році, повідомляє команда.

Ось як виглядає перша десятка команд за вартістю та доходами, згідно з рейтиногом американської телекомпанії. 

Загальну таблицю теперішнє розташування таких клубів, як "Мілан", "Боруссія" Дортмунд, "Ньюкасл Юнайтед" можна на сайті

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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