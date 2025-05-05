Рейтинг футбольных клубов 2025: "Реал Мадрид" – самый дорогой клуб мира
Киев • УНН
CNBC составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов. «Реал Мадрид» возглавляет список со стоимостью $6,7 млрд. В топ-25 вошли 11 английских команд.
Самой ценной командой является "Реал Мадрид", кроме того, официальный список включает 11 английских команд, потому что премьер-лига имеет самые богатые соглашения на трансляцию, опережая испанскую Ла Лигу.
Передает УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
Официальный рейтинг футбольных команд мира предложил американский телеканал CNBC.
По официальным оценкам, 25 самых ценных футбольных команд мира в среднем стоят 2,76 миллиарда долларов.
В среднем 25 самых дорогих команд прошлого сезона получили доход в размере $520 млн. Это прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDA, - $54 млн. В материале отметили, что по 22 командам Европы, данные из списка CNBC касаются сезона 2023-24 годов.
По подсчетам CNBC, самой дорогой командой является испанский "Реал" Мадрид. Стоимость королевского клуба составляет $6,7 млрд, а доход - 1,13 миллиарда долларов. Согласно годовому отчету "Реала" за прошлый год, клуб заработал 174 миллиона долларов на Лиге чемпионов, которую команда выиграла в 2024 году в рекордный 15-й раз.
В официальный список вошли 11 английских команд, три из которых - в первой пятерке. Это связано с тем, что премьер-лига имеет самые богатые телевизионные соглашения в футболе. Как сообщили источники CNBC, внутренние и международные права стоят в среднем около 4,4 миллиарда долларов в год.
Это более чем вдвое больше, чем получает испанская Ла Лига, которая занимает второе место.
Со слов собеседника CNBC, следующий трехлетний цикл продажи прав на трансляции Премьер-лиги, начиная с сезона 2025-26 годов, составит в среднем около 5,1 миллиарда долларов в год.
Две команды из списка CNBC вскоре должны увидеть увеличение своих доходов благодаря улучшению экономики стадиона: "Барселона" и "Интер Майами" из MLS.
Ожидается, что "Барселона", главный соперник "Реала", вернется на свой обновленный стадион Spotify Camp Nou в ближайшие месяцы, сообщает команда. "Интер Майами" переедет на новый стадион Miami Freedom Park в 2026 году, сообщает команда.
Вот как выглядит первая десятка команд по стоимости и доходам, согласно рейтингу американской телекомпании.
Общую таблицу нынешнее расположение таких клубов, как "Милан", "Боруссия" Дортмунд, "Ньюкасл Юнайтед" можно на сайте.
Напомним
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд переходит в "Реал". Игрок поблагодарил клуб, где провел 20 лет, за достижение мечты.
Мюнхенская "Бавария" снова стала чемпионом Германии после ничьей "Байера". Клуб получил свой 34-й титул чемпиона Германии, что является рекордом.