ПСЖ победил Арсенал и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с Интером
Киев • УНН
В ответном матче 1/2 финала ЛЧ ПСЖ обыграл Арсенал со счетом 2:1. В финале турнира парижане встретятся с миланским Интером 31 мая в Мюнхене.
Французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) стал вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/2 финала на стадионе "Парк де Пренс" в Париже подопечные Луиса Энрике обыграли английский "Арсенал", сообщает УНН.
Детали
Первый матч этих соперников в Лондоне неделю назад завершился минимальной победой французов, поэтому "канониры" были вынуждены играть первым номером. Впрочем, счет забитым голам открыл ПСЖ - в середине первого тайма Фабиан Руис после подачи со стандарта обыграл соперника и мощно пробил под стойку - 1:0.
Во втором тайме "Арсенал" снова владел преимуществом по моментам, однако забили снова парижане - на 72-й минуте точным ударом отличился Ашрам Хакими - 2:0.
Через несколько минут Букайо Сака сократил разрыв в счете двухматчевого противостояния до двух мячей. Но на большее англичан не хватило - 2:1.
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Стоит добавить, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
Таким образом, в финале самого престижного европейского клубного турнира ПСЖ сыграет и итальянского "Интера", который по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее испанской "Барселоны". Решающий матч состоится 31 мая в немецком Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".
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