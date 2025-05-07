"Класики на всі часи": "Інтер" переміг "Барселону" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Якщо нічия 3:3 у першому матчі міланського "Інтера" в Барселоні минулого тижня була одним із матчів сезону, то зустріч-відповідь у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА була грою на століття, повідомляє dpa, пише УНН.

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Більше перипетій годі було й уявити. Господар "Інтер" вів у рахунку 2-0 і, здавалося, вийшов у фінал у Мюнхені 31 травня проти "Парі Сен-Жермен" або "Арсеналу".

Але "Барселона" мала інші ідеї, і вони знову вийшли вперед з рахунком 3:2 у другому таймі, а Рафінья, здавалося, забив переможний гол.

Але Франческо Ачербі, 37-річний захисник, думав інакше. Опинившись на позиції центрального форварда у компенсований час, він завершив гру як досвідчений нападник, щоб отримати додатковий час.

Вийшовши на заміну, Давіде Фраттезі, який допоміг нокаутувати мюнхенську "Баварію" в останньому раунді, повторив цей трюк із надзвичайно спокійним завершенням, відправивши "Сан-Сіро" у захват. Кілька сейвів Янна Зоммера вивели італійців за межу.

Каталонська газета El Mundo Deportivo погодилася з італійськими виданнями Gazzetta dello Sport та La Stampa, які назвали гру "епічною", тоді як навіть неупереджені ЗМІ, такі як британська ВВС, заявили, що це була "класика на всі часи".

Саме зіткнення стилів зробило гру ще більш захоплюючою: "Барселона" продемонструвала підступність Ламіна Ямала та Френкі де Йонга, тоді як завзятому "Інтеру" знадобилася справжня сміливість, щоб знову вийти на поле після того, як 2:0 перетворилися на 2:3, вказує видання.

"Насамперед компліменти "Барселоні". Ми зіткнулися з дуже сильною командою, і нам була потрібна супергра "Інтера", - сказав репортерам тренер Сімоне Індзагі, чия команда програла "Манчестер Сіті" у фіналі 2023 року.

"Мої хлопці показали колосальну гру, щоб вийти у фінал, і я дуже пишаюся цим. Вони віддали все", - зазначив він.

"Інтер" отримав заслужений вихідний, враховуючи величезну кількість бігу, яку їм довелося зробити, вказує видання. Їм якимось чином потрібно знайти нові сили, оскільки вони мають захистити титул Серії А перед фіналом Ліги чемпіонів. "Наполі" вирвалися вперед у гонці за скудетто, але "Інтеру" доведеться провести ігри з "Торіно", "Лаціо" та "Комо", щоб спробувати зробити сезон ще кращим.

Доповнення

Востаннє "Інтер" вигравав Кубок чемпіонів у 2010 році під керівництвом Жозе Моурінью, коли він також переміг "Барсу" в захоплюючому півфіналі.