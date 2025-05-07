"Классики на все времена": "Интер" победил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Если ничья 3:3 в первом матче миланского "Интера" в Барселоне на прошлой неделе была одним из матчей сезона, то ответная встреча в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА была игрой на века, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Больше перипетий трудно было и представить. Хозяин "Интер" вел в счете 2-0 и, казалось, вышел в финал в Мюнхене 31 мая против "Пари Сен-Жермен" или "Арсенала".

Но "Барселона" имела другие идеи, и они снова вышли вперед со счетом 3:2 во втором тайме, а Рафинья, казалось, забил победный гол.

Но Франческо Ачерби, 37-летний защитник, думал иначе. Оказавшись на позиции центрального форварда в компенсированное время, он завершил игру как опытный нападающий, чтобы получить дополнительное время.

Выйдя на замену, Давиде Фраттези, который помог нокаутировать мюнхенскую "Баварию" в последнем раунде, повторил этот трюк с чрезвычайно спокойным завершением, отправив "Сан-Сиро" в восторг. Несколько сейвов Яна Зоммера вывели итальянцев за предел.

Каталонская газета El Mundo Deportivo согласилась с итальянскими изданиями Gazzetta dello Sport и La Stampa, которые назвали игру "эпической", тогда как даже беспристрастные СМИ, такие как британская BBC, заявили, что это была "классика на все времена".

Именно столкновение стилей сделало игру еще более захватывающей: "Барселона" продемонстрировала коварство Ламина Ямала и Френки де Йонга, тогда как упорному "Интеру" понадобилась настоящая смелость, чтобы снова выйти на поле после того, как 2:0 превратились в 2:3, указывает издание.

"Прежде всего комплименты "Барселоне". Мы столкнулись с очень сильной командой, и нам нужна была суперигра "Интера", - сказал репортерам тренер Симоне Индзаги, чья команда проиграла "Манчестер Сити" в финале 2023 года.

"Мои ребята показали колоссальную игру, чтобы выйти в финал, и я очень горжусь этим. Они отдали все", - отметил он.

"Интер" получил заслуженный выходной, учитывая огромное количество бега, которое им пришлось сделать, указывает издание. Им каким-то образом нужно найти новые силы, поскольку они должны защитить титул Серии А перед финалом Лиги чемпионов. "Наполи" вырвались вперед в гонке за скудетто, но "Интеру" придется провести игры с "Торино", "Лацио" и "Комо", чтобы попытаться сделать сезон еще лучше.

Дополнение

В последний раз "Интер" выигрывал Кубок чемпионов в 2010 году под руководством Жозе Моуринью, когда он также победил "Барсу" в захватывающем полуфинале.