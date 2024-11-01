"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера
Киев • УНН
Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2027 года. Клуб выплатит «Спортингу» 11 миллионов евро за досрочное увольнение португальского специалиста.
Английский ФК "Манчестер Юнайтед" назначил Рубена Аморима новым главным тренером после увольнения Эрика тен Хага, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Детали
"Манчестер Юнайтед" рад объявить о назначении Рубена Аморима главным тренером первой мужской команды при условии наличия рабочей визы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Аморим присоединится к команде до июня 2027 года с клубной опцией еще на год после того, как выполнит свои обязательства перед нынешним клубом. Он присоединится к "Манчестер Юнайтед" в понедельник, 11 ноября.
"Рубен - один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе. Руд ван Нистелрой продолжит руководить командой, пока Рубен не присоединится", - сказано в сообщении.
Это произошло после того, как португальский клуб "Спортинг" подтвердил, что "Юнайтед" связался с ними относительно своего менеджера, отмечает Sky News.
Sky Sports News сообщили, что 39-летний Аморим был единственным тренером, с которым клуб общался во время подбора.
Предполагается, что "Юнайтед" выплатил "Спортингу" дополнительно 1 млн евро сверх отступных к 10 млн евро за досрочное увольнение по истечении 30-дневного срока уведомления.
"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера после серии неудач28 октября 2024, 13:51 • 12203 просмотра