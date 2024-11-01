"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 16281 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 36489 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 115552 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 134447 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 136846 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 136529 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 171698 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131578 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 199226 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 129201 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российские FPV-дроны атаковали село на Николаевщине: жертв нет

российские FPV-дроны атаковали село на Николаевщине: жертв нет

05:32 • 65928 просмотра
Террористы за сутки потеряли: более 1400 военных и десятки единиц техники

Террористы за сутки потеряли: более 1400 военных и десятки единиц техники

05:49 • 18240 просмотра
Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

07:08 • 16748 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 111465 просмотра
США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен

США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен

08:08 • 27032 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 171698 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 159153 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 199226 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 165426 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 179161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 111465 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 122001 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 103168 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 106656 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 101498 просмотра
Актуальное
"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

Киев  •  УНН

13:43 • 4739 просмотра

Read in English

Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2027 года. Клуб выплатит «Спортингу» 11 миллионов евро за досрочное увольнение португальского специалиста.

Английский ФК "Манчестер Юнайтед" назначил Рубена Аморима новым главным тренером после увольнения Эрика тен Хага, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

"Манчестер Юнайтед" рад объявить о назначении Рубена Аморима главным тренером первой мужской команды при условии наличия рабочей визы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аморим присоединится к команде до июня 2027 года с клубной опцией еще на год после того, как выполнит свои обязательства перед нынешним клубом. Он присоединится к "Манчестер Юнайтед" в понедельник, 11 ноября.

"Рубен - один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе. Руд ван Нистелрой продолжит руководить командой, пока Рубен не присоединится", - сказано в сообщении.

Это произошло после того, как португальский клуб "Спортинг" подтвердил, что "Юнайтед" связался с ними относительно своего менеджера, отмечает Sky News.

Sky Sports News сообщили, что 39-летний Аморим был единственным тренером, с которым клуб общался во время подбора.

Предполагается, что "Юнайтед" выплатил "Спортингу" дополнительно 1 млн евро сверх отступных к 10 млн евро за досрочное увольнение по истечении 30-дневного срока уведомления.

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера после серии неудач28 октября 2024, 13:51 • 12203 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт