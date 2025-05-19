Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

Новый еще не выпущенный альбом скандального рэпера Канье Уэста "WW3" слили в Discord. Лицо, которое это сделало, заявило, что деньги от распространения передадут Мемориальному музею Холокоста, сопроводив это резкой критикой артиста.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Hot New Hip Hop.

Детали

В воскресенье пользователи Discord получили доступ к неизданным трекам, среди которых: Diddy Free, Dirty Magazines и Free My Kids. Альбом WW3 является одним из трех проектов, которые, по слухам, Канье планирует выпустить в этом году. Другие два имеют названия Cuck и Bully.

Наибольший резонанс вызвало сообщение от лица, которое взяло на себя ответственность за утечку.

В посте на Discord она заявила, что все средства от распространения альбома передадут Мемориальному музею Холокоста США, сопроводив это эмоциональной критикой исполнителя.

"Прославление фашизма - это не "искусство", "речь любви" - это просто повод сказать возмутительную чушь ради внимания. Канье Уэст - 50-летний бесхребетный, безмозглый, наркоман, порнозависимая нацистская су*а", - говорится в сообщении.

Сам Уэст пока что официально не прокомментировал ситуацию.

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