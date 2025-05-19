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Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

Київ • УНН

 • 11662 перегляди

Невиданий альбом Каньє Веста "WW3" злили у Discord. Зловмисники планують передати гроші від розповсюдження альбому Меморіальному музею Голокосту, критикуючи репера.

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

Новий ще не випущений альбом скандального репера Каньє Веста "WW3" злили у Discord. Особа, яка це зробила, заявила, що гроші від розповсюдження передадуть Меморіальному музею Голокосту, супроводивши це різкою критикою артиста.

Про це пише УНН із посиланням на Hot New Hip Hop.

Деталі

У неділю користувачі Discord отримали доступ до невиданих треків, серед яких: Diddy Free, Dirty Magazines та Free My Kids. Альбом WW3 є одним із трьох проєктів, які, за чутками, Каньє планує випустити цього року. Інші два мають назви Cuck та Bully.

Найбільший резонанс викликало повідомлення від особи, яка взяла на себе відповідальність за витік.

У дописі на Discord вона заявила, що всі кошти від розповсюдження альбому передадуть Меморіальному музею Голокосту США, супроводивши це емоційною критикою виконавця.

"Прославляння фашизму - це не "мистецтво", "промова кохання" - це просто привід сказати обурливу нісенітницю заради уваги. Каньє Вест — 50-річний безхребетний, безмозкий, наркоман, порнозалежна нацистська су*а", - йдеться в повідомленні.

Сам Вест поки що офіційно не прокоментував ситуацію.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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