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Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему
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Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

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Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Киев • УНН

 • 3656 просмотра

В Укрэнерго сообщили, что отопительный сезон будет сложным, поскольку россия сосредоточила удары на объектах газодобычи. Потери достигли почти 50% от всей добычи газа.

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Следующий отопительный сезон в Украине будет непростым. В частности, из-за того, что с начала 2025 года фокус внимания россиян по ракетным обстрелам был прикован к объектам газодобычи и это, наверное, на сегодня самый большой вызов. Об этом журналисту УНН сообщил в.и.о. председателя правления Укрэнерго Алексей Брехт.

Брехт во время мероприятия по передаче трех автотрансформаторов Национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявил, что ближайший отопительный сезон будет непростым.

Мы завершили и успешно прошли отопительный сезон и начали готовиться к следующему отопительному периоду. Это чрезвычайно сложная работа. Десятки тысяч энергетиков сегодня работают над восстановлением энергетической инфраструктуры... Ближайший отопительный сезон будет непростым и мы должны к этому готовиться

- сказал Брехт.

Журналисту УНН Брехт объяснил причины, почему отопительный сезон будет сложным.

С начала этого года фокус внимания по ракетным обстрелам был прикован к объектам газодобычи и это, наверное, на сегодня наш самый большой вызов, потому что надо и закачать, и подготовиться и обеспечить объекты генерации, которые используют природный газ для производства электрической энергии соответствующим ресурсом

- рассказал Брехт.

Дополнение

В марте 2025 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что рф изменила тактику атак на украинскую энергетическую систему, сосредоточившись на ударах по газовой инфраструктуре.

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что этой зимой россияне совершали ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, потери нанесены в объеме почти 50% от всей добычи.

В конце марта вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил о том, что в Украине начинается подготовка к следующему отопительному сезону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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