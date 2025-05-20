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Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування
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Україні передали три потужні автотрансформатори: допоможуть забезпечити "світлом" мільйони українців

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Україна отримала три високовольтні автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН. Обладнання допоможе забезпечити стабільне електропостачання для мільйонів українців.

Україні передали три потужні автотрансформатори: допоможуть забезпечити "світлом" мільйони українців

Японія, Швеція та ПРООН передали Україні три потужні автотрансформатори для підтримки стабільного електропостачання. Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів жителів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики України передала НЕК "Укренерго" три високовольтні автотрансформатори. Це обладнання – два автотрансформатори, профінансовані Урядом Японії, та один – Урядом Швеції – допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України 

- інформує Міненерго.

Напередодні члени делегації  відвідали один із об'єктів критичної інфраструктури, аби на власні очі побачити завдані збитки та ознайомитися з роботою одного з перших автотрансформаторів, які було надано в рамках міжнародної підтримки.

З початку повномасштабного вторгнення росія прицільно атакує нашу енергетичну інфраструктуру, в тому числі і автотрансформатори, що критично важливі для стабільності електропостачання. Поставка трьох високовольтних автотрансформаторів для НЕК "Укренерго" є важливим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України 

- розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр подякував японським та шведським партнерам, а також ПРООН за цю підтримку.

Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів жителів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури 

- зазначив Галущенко.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, наголосив на довгостроковій відданості Японії енергетичній стійкості та відновленню України.

З 2022 року Японія непохитно підтримує Україну, надаючи критично важливе енергетичне обладнання, у тому числі газові турбіни, газопоршневі генераторні установки та автотрансформатори 

– сказав пан Накаґоме.

Україна та ЄС поглиблюють співпрацю в енергетиці у межах євроінтеграції - Галущенко07.05.25, 19:44 • 9247 переглядiв

За його словами, сьогоднішня  передача двох додаткових автотрансформаторів дозволила їм підтримати українців більш надійним доступом до електроенергії.

Японія продовжує підтримувати Україну, і разом з ПРООН ми допомагаємо зберігати тепло в домівках, забезпечувати роботу лікарень та підтримувати громади на шляху до гідного відновлення, вселяючи в них надію 

- заявив Накаґоме.

Тимчасово повірена у справах Швеції в Україні Мартіна Квік підкреслила непохитну підтримку Швецією народу України.

Швеція надала понад 43 мільйона доларів США через наше партнерство з ПРООН, аби допомогти відновити критичну енергетичну інфраструктуру постраждалих громадах.  Ці зусилля стосуються не лише відновлення енергосистем, а й зміцнення базових послуг та закладання фундаменту для довгострокової стійкості. Швеція підтримує Україну, разом з Японією та міжнародною спільнотою, у нашому прагненні забезпечення екологічного та безпечного відновлення 

- зазначила пані Квік.

Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив на ролі міжнародних партнерств у пришвидшенні переходу енергетичного сектору України до стійкої, гнучкої та декарбонізованої енергосистеми.

Ця поставка є важливим кроком у зміцненні енергетичної інфраструктури України в час безпрецедентних викликів. Сьогодні, разом з Японією та Швецією, ПРООН відзначає важливу віху у відновленні високовольтної системи передачі електроенергії в Україні та забезпеченні стабільного електропостачання для мільйонів людей. Але окрім задоволення нагальних потреб, ми закладаємо основу для стійкої енергетичної системи, яка відповідає вимогам майбутнього 

- сказав Політіс.

В. о. голови Правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт також відзначив важливість постійної міжнародної допомоги партнерів України.

Автотрансформатори є критично важливими для цілісності високовольтної системи передачі електроенергії України. За три роки росія здійснила низку на енергетичну інфраструктуру України. Тому ми щиро вдячні урядам Японії та Швеції, а також ПРООН за їхню постійну підтримку – саме завдяки цьому партнерству наші енергетики можуть продовжувати відновлювати нашу енергетичну інфраструктуру 

- зазначив Брехт.

Японія оголосила про надання нового пакета допомоги енергетичному сектору України18.11.24, 20:06 • 31325 переглядiв

Довідково

Раніше Уряд Японії та ПРООН надали Україні потужні газові турбіни, автотрансформатори та газопоршневі когенераційні установки, що стало додатковою підтримкою відновлення енергетичної інфраструктури.

Завдяки фінансуванню Швеції в розмірі 43,6 мільйона доларів США, ПРООН відновлює критичну енергетичну інфраструктуру у постраждалих від війни регіонах України, забезпечуючи теплом, електроенергією та посилюючи стійкість понад 2,5 мільйонів людей, а також сприяючи переходу країни до стійкої та децентралізованої енергетичної системи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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