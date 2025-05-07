Україна та ЄС поглиблюють співпрацю в енергетиці у межах євроінтеграції - Галущенко
Київ • УНН
Міністр енергетики Герман Галущенко та директор ACER Крістіан Зінглерсен обговорили інтеграцію енергосистеми України до ринків ЄС. Україна планує ухвалити необхідний пакет законів цього року та повноцінно впровадити зміни з 2027.
Шляхи поглиблення співпраці енергетичних відомств України та Євросоюзу у контексті євроінтеграційного процесу обговорили під час зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Агентства ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів ACER Крістіан Зінглерсен. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу українського відомства.
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Очільник Міненерго наголосив, що попри постійні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури Україні вдається утримувати стійкість енергосистеми і відновлювати пошкоджене ворогом.
Сторони обговорили процес інтеграції Української енергосистеми до енергетичних ринків ЄС, що є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки та стабільності держави.
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Наразі ми посилено працюємо над інтеграцією ринків. Процес підготовки відповідного законодавства – досить складний і потребує часу. Але ми плануємо ухвалити необхідний пакет уже цього року. Наступний рік має стати перехідним періодом, а повноцінне впровадження розпочнеться вже з 2027 року
Важливою складовою процесу євроінтеграції є активізація співпраці між національним регулятором України (НКРЕКП) та Агентством ЄС з питань співпраці енергетичних регуляторів, насамперед у процесі впровадження стандартів і правил ЄС щодо прозорості та запобігання зловживанням.
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Під час зустрічі також обговорили можливості поглиблення взаємодії шляхом обміну досвідом, надання експертної та технічної підтримки, зокрема з питань підготовки нормативної бази та гармонізації українського законодавства з правилами та регламентами, що регулюють функціонування європейських ринків.
Нагадаємо
Європейська комісія 6 травня представила дорожню карту щодо повного припинення ЄС залежності від російських енергоносіїв, що передбачає пропозицію припинити імпорт російського газу блоком до кінця 2027 року, "нові дії" щодо вирішення проблеми "тіньового флоту" росії нафтових танкерів, і обіцяє пропозиції щодо російської ядерної енергетики у червні