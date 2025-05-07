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Украина и ЕС углубляют сотрудничество в энергетике в рамках евроинтеграции - Галущенко

Киев • УНН

 • 4164 просмотра

Министр энергетики Герман Галущенко и директор ACER Кристиан Зинглерсен обсудили интеграцию энергосистемы Украины в рынки ЕС. Украина планирует принять необходимый пакет законов в этом году и полноценно внедрить изменения с 2027.

Украина и ЕС углубляют сотрудничество в энергетике в рамках евроинтеграции - Галущенко

Пути углубления сотрудничества энергетических ведомств Украины и Евросоюза в контексте евроинтеграционного процесса обсудили во время встречи министр энергетики Украины Герман Галущенко и директор Агентства ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов ACER Кристиан Зинглерсен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Детали

Глава Минэнерго подчеркнул, что, несмотря на постоянные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры, Украине удается удерживать устойчивость энергосистемы и восстанавливать поврежденное врагом.

Стороны обсудили процесс интеграции Украинской энергосистемы в энергетические рынки ЕС, что является важной составляющей обеспечения энергетической безопасности и стабильности государства.

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Сейчас мы усиленно работаем над интеграцией рынков. Процесс подготовки соответствующего законодательства – достаточно сложный и требует времени. Но мы планируем принять необходимый пакет уже в этом году. Следующий год должен стать переходным периодом, а полноценное внедрение начнется уже с 2027 года

- отметил Герман Галущенко.

Важной составляющей процесса евроинтеграции является активизация сотрудничества между национальным регулятором Украины (НКРЭКУ) и Агентством ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов, прежде всего в процессе внедрения стандартов и правил ЕС по прозрачности и предотвращению злоупотреблений.

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Во время встречи также обсудили возможности углубления взаимодействия путем обмена опытом, оказания экспертной и технической поддержки, в частности по вопросам подготовки нормативной базы и гармонизации украинского законодательства с правилами и регламентами, регулирующими функционирование европейских рынков.

Напомним

Европейская комиссия 6 мая представила дорожную карту по полному прекращению ЕС зависимости от российских энергоносителей, предусматривающую предложение прекратить импорт российского газа блоком до конца 2027 года, "новые действия" по решению проблемы "теневого флота" россии нефтяных танкеров, и обещает предложения по российской ядерной энергетике в июне

Лилия Набока

Лилия Набока

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