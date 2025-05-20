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Украине передали три мощных автотрансформатора: помогут обеспечить "светом" миллионы украинцев

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Украина получила три высоковольтных автотрансформатора от Японии, Швеции и ПРООН. Оборудование поможет обеспечить стабильное электроснабжение для миллионов украинцев.

Украине передали три мощных автотрансформатора: помогут обеспечить "светом" миллионы украинцев

Япония, Швеция и ПРООН передали Украине три мощных автотрансформатора для поддержания стабильного электроснабжения. Это оборудование поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение для миллионов жителей, в частности домохозяйств, детских садов, школ, больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине в тесном сотрудничестве с Министерством энергетики Украины передала НЭК "Укрэнерго" три высоковольтных автотрансформатора. Это оборудование – два автотрансформатора, профинансированные Правительством Японии, и один – Правительством Швеции – поможет поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины 

- информирует Минэнерго.

Накануне члены делегации  посетили один из объектов критической инфраструктуры, чтобы своими глазами увидеть нанесенный ущерб и ознакомиться с работой одного из первых автотрансформаторов, которые были предоставлены в рамках международной поддержки.

С начала полномасштабного вторжения россия прицельно атакует нашу энергетическую инфраструктуру, в том числе и автотрансформаторы, что критически важно для стабильности электроснабжения. Поставка трех высоковольтных автотрансформаторов для НЭК "Укрэнерго" является важным вкладом в укрепление энергетической устойчивости Украины 

- рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр поблагодарил японских и шведских партнеров, а также ПРООН за эту поддержку.

Это оборудование поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение для миллионов жителей, в частности домохозяйств, детских садов, школ, больниц и другой критической инфраструктуры 

- отметил Галущенко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме, отметил долгосрочную преданность Японии энергетической устойчивости и восстановлению Украины.

С 2022 года Япония непоколебимо поддерживает Украину, предоставляя критически важное энергетическое оборудование, в том числе газовые турбины, газопоршневые генераторные установки и автотрансформаторы 

– сказал господин Накагоме.

Украина и ЕС углубляют сотрудничество в энергетике в рамках евроинтеграции - Галущенко07.05.25, 19:44 • 9247 просмотров

По его словам, сегодняшняя  передача двух дополнительных автотрансформаторов позволила им поддержать украинцев более надежным доступом к электроэнергии.

Япония продолжает поддерживать Украину, и вместе с ПРООН мы помогаем сохранять тепло в домах, обеспечивать работу больниц и поддерживать общины на пути к достойному восстановлению, вселяя в них надежду 

- заявил Накагоме.

Временно поверенная в делах Швеции в Украине Мартина Квик подчеркнула непоколебимую поддержку Швецией народа Украины.

Швеция предоставила более 43 миллионов долларов США через наше партнерство с ПРООН, чтобы помочь восстановить критическую энергетическую инфраструктуру пострадавших громад. Эти усилия касаются не только восстановления энергосистем, но и укрепления базовых услуг и закладки фундамента для долгосрочной устойчивости. Швеция поддерживает Украину, вместе с Японией и международным сообществом, в нашем стремлении обеспечения экологического и безопасного восстановления 

- отметила госпожа Квик.

Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис отметил роль международных партнерств в ускорении перехода энергетического сектора Украины к устойчивой, гибкой и декарбонизированной энергосистеме.

Эта поставка является важным шагом в укреплении энергетической инфраструктуры Украины во время беспрецедентных вызовов. Сегодня, вместе с Японией и Швецией, ПРООН отмечает важную веху в восстановлении высоковольтной системы передачи электроэнергии в Украине и обеспечении стабильного электроснабжения для миллионов людей. Но кроме удовлетворения неотложных потребностей, мы закладываем основу для устойчивой энергетической системы, которая отвечает требованиям будущего 

- сказал Политис.

И. о. председателя Правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт также отметил важность постоянной международной помощи партнеров Украины.

Автотрансформаторы являются критически важными для целостности высоковольтной системы передачи электроэнергии Украины. За три года россия осуществила ряд на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому мы искренне благодарны правительствам Японии и Швеции, а также ПРООН за их постоянную поддержку – именно благодаря этому партнерству наши энергетики могут продолжать восстанавливать нашу энергетическую инфраструктуру 

- отметил Брехт.

Япония объявила о предоставлении нового пакета помощи энергетическому сектору Украины18.11.24, 20:06 • 31325 просмотров

Справка

Ранее Правительство Японии и ПРООН предоставили Украине мощные газовые турбины, автотрансформаторы и газопоршневые когенерационные установки, что стало дополнительной поддержкой восстановления энергетической инфраструктуры.

Благодаря финансированию Швеции в размере 43,6 миллиона долларов США, ПРООН восстанавливает критическую энергетическую инфраструктуру в пострадавших от войны регионах Украины, обеспечивая теплом, электроэнергией и усиливая устойчивость более 2,5 миллионов человек, а также способствуя переходу страны к устойчивой и децентрализованной энергетической системе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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