Япония объявила о предоставлении нового пакета помощи энергетическому сектору Украины
Киев • УНН
Япония предоставит Украине новый пакет помощи для энергетического сектора через ПРООН и JICA. Помощь включает газовые турбины, генераторы и другое оборудование для поддержки критической инфраструктуры Харькова и Одессы.
Япония объявила о предоставлении нового пакета помощи энергетическому сектору Украины, включающего поставки оборудования для Одессы и Харькова, передает УНН.
Министр энергетики Герман Галущенко во время церемонии передачи оборудования для энергетического сектора сообщил, что это не первая помощь от правительства Японии.
Предоставление помощи происходит через Программу развития ООН (ПРООН) в Украине и Японское агентство международного сотрудничества (JICA).
В частности, Япония предоставит:
15 единиц частотно-регулируемых приводов для города Харьков через ПРООН.
Газовую турбину 16 МВт для города Харьков через ПРООН.
32 генератора общей мощностью 28 МВт для города Харьков через JICA.
2 единицы газопоршневых когенерационных установок по 3,3 МВт каждая для города Одесса через ПРООН.
«Это все оборудование которое поможет держать водообеспечение, теплообеспечение и электрообеспечение критической инфраструктуры в случае блэкаута, или критической ситуации в энергосистеме», - сказал Галущенко.
Дополнение
Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности.