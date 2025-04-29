Україна втратила близько 50% від всього видобутку газу через атаки рф - Шмигаль

Цієї зими росіяни здійснювали низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, втрат завдано в обсязі майже 50% від всього видобутку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНН.

Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це сектор вистояв і стабільно забезпечує споживачів блакитним паливом. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту - повідомив Шмигаль.

За його словами, від початку року вже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу. Ще 300 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) "Нафтогаз" закупить в польської компанії Orlen.

Також він нагадав, що минулого тижня у Вашингтоні було підписано угоду з ЄБРР про залучення 270 млн євро. Також грант у розмірі 140 млн євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 млрд куб. м газу.

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"Також підписали важливу енергетичну угоду зі Світовим банком. Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії "Укргідроенерго" на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт. Ще минулого року ми домовилися про допомогу від уряду Італії та ЄБРР обсягом 200 млн євро для відновлення гідроенергетики. Перший транш цієї допомоги в розмірі 50 млн євро вже отримали", - розповів Шмигаль.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що енергетична відбудова, як і в минулі роки, триватиме у безперервному режимі 24/7.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що рф змінила тактику атак на українську енергетичну систему, зосередившись на ударах по газовій інфраструктурі.