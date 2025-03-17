рф змінила тактику і масовано атакує газову інфраструктуру України - Галущенко

рф змінила тактику атак на українську енергетичну систему, зосередившись на ударах по газовій інфраструктурі. Про це перед засіданням Ради міністрів енергетики країн Європейського Союзу у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.

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Зокрема, Галущенко нагадав про те, що 22 березня цьогоріч буде рівно рік безперервних атак росії на енергетичну інфраструктуру України.

Вони (атаки - ред.) розпочалися 22 березня минулого року, і весь цей час — щодня, щовечора, енергетична інфраструктура перебувала під постійними обстрілами. Якщо в 2022-2023 роках масовані обстріли становили трохи більше ніж 100 ракет, безпілотників і т.д. Тож цього року масовані атаки - це близько 300 безпілотників і ракет одночасно. Минулого року ми зазнали дуже великих руйнувань у генерації — до 10 гігават генеруючих потужностей було зруйновано

За його словами, "нам вдалося відремонтувати їх, і в результаті цієї зими ми пережили ще одну зимову війну, і майже без жодних обмежень для наших людей".

Отже, у нас є електроенергія, у нас є тепло. Цього року тактика росіян змінилася через закінчення угоди про транзит газу. Тож вони масово почали атакувати газову інфраструктуру, видобуток місцевого газу, а також зберігання газу. Тож це, звісно, ще один виклик для нас, тому що у 2023 році вони також атакували газову інфраструктуру, але не так масово, як зараз. Тож, звісно, у всіх цих викликах, жодна країна світу не стикається з такими викликами так, як ми