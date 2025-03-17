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рф змінила тактику і масовано атакує газову інфраструктуру України - Галущенко

Київ • УНН

 • 40237 перегляди

Герман Галущенко заявив, що рф змінила тактику атак на енергетичну систему України. Тепер ворог зосереджується на газовій інфраструктурі, видобутку та зберіганні газу.

рф змінила тактику і масовано атакує газову інфраструктуру України - Галущенко

рф змінила тактику атак на українську енергетичну систему, зосередившись на ударах по газовій інфраструктурі. Про це перед засіданням Ради міністрів енергетики країн Європейського Союзу у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Зокрема, Галущенко нагадав про те, що 22 березня цьогоріч буде рівно рік безперервних атак росії на енергетичну інфраструктуру України. 

Вони (атаки - ред.) розпочалися 22 березня минулого року, і весь цей час — щодня, щовечора, енергетична інфраструктура перебувала під постійними обстрілами. Якщо в 2022-2023 роках масовані обстріли становили трохи більше ніж 100 ракет, безпілотників і т.д. Тож цього року масовані атаки - це близько 300 безпілотників і ракет одночасно. Минулого року ми зазнали дуже великих руйнувань у генерації — до 10 гігават генеруючих потужностей було зруйновано 

- заявив Галущенко.

За його словами, "нам вдалося відремонтувати їх, і в результаті цієї зими ми пережили ще одну зимову війну, і майже без жодних обмежень для наших людей".

Отже, у нас є електроенергія, у нас є тепло. Цього року тактика росіян змінилася через закінчення угоди про транзит газу. Тож вони масово почали атакувати газову інфраструктуру, видобуток місцевого газу, а також зберігання газу. Тож це, звісно, ще один виклик для нас, тому що у 2023 році вони також атакували газову інфраструктуру, але не так масово, як зараз. Тож, звісно, у всіх цих викликах, жодна країна світу не стикається з такими викликами так, як ми 

- додав міністр.

Нагадаємо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що  через атаку ворога в області пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин та авто. Через пошкодження енергоінфраструктури 500 абонентів без світла.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в області внаслідок атаки рф пошкоджено інфраструктуру, є перебої зі світлом у трьох района.

Аліна Волянська

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