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The Guardian

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Одещина знову опинилася під атакою рф: є пошкодження енергетичної інфраструктури та відключення, один постраждалий

Київ • УНН

 • 14505 перегляди

В Одеській області через атаку ворога пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин та авто. Одна людина поранена, 500 абонентів без світла.

Одещина знову опинилася під атакою рф: є пошкодження енергетичної інфраструктури та відключення, один постраждалий

В Одеській області через атаку рф пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин та авто. Одна людина отримала поранення. Через пошкодження енергоінфраструктури 500 абонентів без світла, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог знову атакував мирну Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. Також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії

- написав Кіпер.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки15.03.25, 13:20 • 20573 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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