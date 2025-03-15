Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.
Внаслідок чергової масованої атаки ворожих БпЛА на Одещину постраждали 2 людини, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня 2025 року збройні сили рф атакували Одесу та область ударними безпілотниками.
У Чорноморську поранення отримав 53-річний водій вантажівки. В Одесі осколкові поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні
Як вказано, пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.
рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК15.03.25, 10:18 • 78309 переглядiв