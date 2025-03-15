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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Київ • УНН

 • 20573 перегляди

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.

Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Внаслідок чергової масованої атаки ворожих БпЛА на Одещину постраждали 2 людини, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня 2025 року збройні сили рф атакували Одесу та область ударними безпілотниками.

У Чорноморську поранення отримав 53-річний водій вантажівки.  В Одесі осколкові поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні

- повідомили у прокуратурі.

Як вказано, пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.

рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК15.03.25, 10:18 • 78309 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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