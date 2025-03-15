Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Внаслідок чергової масованої атаки ворожих БпЛА на Одещину постраждали 2 людини, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

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За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня 2025 року збройні сили рф атакували Одесу та область ударними безпілотниками.

У Чорноморську поранення отримав 53-річний водій вантажівки. В Одесі осколкові поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.

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