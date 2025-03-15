рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК, залишивши в Дніпропетровській та Одеській областях без світла частину жителів, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у суботу у Telegram, пише УНН.

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"рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК. Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - повідомили у ДТЕК.

Доповнення

На Дніпропетровщині вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі. У Павлоградському районі інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень. На ранок спостерігалися проблеми з водопостачанням у кількох містах регіону, зокрема в Синельниковому, Павлограді, Тернівці та Першотравенську.



На Одещині внаслідок ворожої атаки сталася пожежа, пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждала людина.