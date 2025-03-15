рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК, оставив в Днепропетровской и Одесской областях без света часть жителей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК. Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. В этот раз в Днепропетровской и Одесской областях. Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесщины. Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - сообщили в ДТЭК.

Дополнение

На Днепропетровщине ночью Кривой Рог подвергся ракетной атаке, 14 раненых, среди них дети. Повреждены здания, учебные заведения и инфраструктура. Есть разрушения на Синельниковщине и в Павлоградском районе. В Павлоградском районе инфраструктура получила серьезные повреждения. На утро наблюдались проблемы с водоснабжением в нескольких городах региона, в частности в Синельниково, Павлограде, Терновке и Першотравенское.



На Одесщине в результате вражеской атаки произошел пожар, повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший человек.