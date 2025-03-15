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Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни
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The Guardian

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Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий

Київ • УНН

 • 53613 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Одещині виникла пожежа, пошкоджено будинки, магазин та авто. Одна людина отримала травми, на місці працюють рятувальники ДСНС та добровольці.

Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий

Одеська область знову зазнала ворожого нападу. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, під час терористичної атаки виникла пожежа, пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено житловий будинок, магазин та кілька автомобілів.

Також у результаті інциденту одна особа отримала травми і була госпіталізована.

На місце події прибули рятувальні підрозділи. Загалом для ліквідації наслідків атакувальної операції залучено 69 співробітників ДСНС і 17 одиниць техніки. Також долучилися добровольці: 9 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Одесі прогриміли вибухи.

В Одесі пролунали вибухи15.03.25, 00:59 • 13745 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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