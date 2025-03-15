Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одещині виникла пожежа, пошкоджено будинки, магазин та авто. Одна людина отримала травми, на місці працюють рятувальники ДСНС та добровольці.
Одеська область знову зазнала ворожого нападу. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Згідно з інформацією, під час терористичної атаки виникла пожежа, пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено житловий будинок, магазин та кілька автомобілів.
Також у результаті інциденту одна особа отримала травми і була госпіталізована.
На місце події прибули рятувальні підрозділи. Загалом для ліквідації наслідків атакувальної операції залучено 69 співробітників ДСНС і 17 одиниць техніки. Також долучилися добровольці: 9 осіб та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в Одесі прогриміли вибухи.