Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Одесской области возник пожар, повреждены дома, магазин и авто. Один человек получил травмы, на месте работают спасатели ГСЧС и добровольцы.
Одесская область снова подверглась вражескому нападению. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации, во время террористической атаки возник пожар, поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, был поврежден жилой дом, магазин и несколько автомобилей.
Также в результате инцидента один человек получил травмы и был госпитализирован.
На место происшествия прибыли спасательные подразделения. Всего для ликвидации последствий атакующей операции привлечено 69 сотрудников ГСЧС и 17 единиц техники. Также присоединились добровольцы: 9 человек и 3 единицы техники.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Одессе прогремели взрывы.