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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31010 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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В Одесі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 13745 перегляди

В Одесі прогриміли вибухи, про що повідомляють моніторингові канали. Раніше ворог атакував Одеську область дронами, націлившись на енергетичну інфраструктуру.

В Одесі пролунали вибухи

У Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.

Нагадаємо

Раніше ворожі війська масовано атакували Одеську область дронами, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Через атаку місто Чорноморськ залишилось без електропостачання.

Окупанти знеструмили Чорноморськ на Одещині: подробиці атаки14.03.25, 23:10 • 20299 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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