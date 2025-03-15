В Одесі пролунали вибухи

У Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.

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Раніше ворожі війська масовано атакували Одеську область дронами, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Через атаку місто Чорноморськ залишилось без електропостачання.

Окупанти знеструмили Чорноморськ на Одещині: подробиці атаки