Окупанти знеструмили Чорноморськ на Одещині: подробиці атаки

Противник здійснив черговий масований обстріл Одеської області з використанням ударних безпілотників. Основною мішенню ворога стала енергетична інфраструктура регіону. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Відтак унаслідок атаки місто Чорноморськ повністю знеструмлене.

Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Тим часом у місті розгортають "Пункти незламності", щоб забезпечити людей базовими потребами.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожих загроз в даній області.

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС