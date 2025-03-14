Оккупанты обесточили Черноморск в Одесской области: подробности атаки

Противник совершил очередной массированный обстрел Одесской области с использованием ударных беспилотников. Основной мишенью врага стала энергетическая инфраструктура региона. Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Следовательно, в результате атаки город Черноморск полностью обесточен.

Экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Тем временем в городе разворачивают "Пункты несокрушимости", чтобы обеспечить людей базовыми потребностями.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Напомним

Ранее Воздушные Силы предупреждали об обнаружении вражеских угроз в данной области.

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС