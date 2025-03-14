Оккупанты обесточили Черноморск в Одесской области: подробности атаки
Киев • УНН
Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. Из-за атаки город Черноморск остался без электроснабжения.
Противник совершил очередной массированный обстрел Одесской области с использованием ударных беспилотников. Основной мишенью врага стала энергетическая инфраструктура региона. Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Следовательно, в результате атаки город Черноморск полностью обесточен.
Экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
Тем временем в городе разворачивают "Пункты несокрушимости", чтобы обеспечить людей базовыми потребностями.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Напомним
Ранее Воздушные Силы предупреждали об обнаружении вражеских угроз в данной области.
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