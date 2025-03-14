Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Ворожі БпЛА маневрують над кількома областями України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Українські військові фіксують активний рух ворожих безпілотників у різних регіонах країни.

За оновленою інформацією Повітряних Сил, дрони зафіксовані над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

Зокрема, безпілотні апарати рухаються в напрямку Київської області, перетинають повітряний простір на заході та півночі Сумщини, змінюють курс у бік Чернігівщини та центральних регіонів країни. Також фіксується їхній рух у бік Миколаївської та Кіровоградської областей.

Жителів зазначених областей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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