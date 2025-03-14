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Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Київ • УНН

 • 57603 перегляди

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Ворожі БпЛА маневрують над кількома областями України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Українські військові фіксують активний рух ворожих безпілотників у різних регіонах країни.

За оновленою інформацією Повітряних Сил, дрони зафіксовані над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною. 

Зокрема, безпілотні апарати рухаються в напрямку Київської області, перетинають повітряний простір на заході та півночі Сумщини, змінюють курс у бік Чернігівщини та центральних регіонів країни. Також фіксується їхній рух у бік Миколаївської та Кіровоградської областей. 

Жителів зазначених областей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Атака дронів по рф: які регіони потрапили під удар БПЛА13.03.25, 00:17 • 26507 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиївКиївщина
Кіровоградська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Херсонська область
Андрій Єрмак
Україна
Безпілотний літальний апарат
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