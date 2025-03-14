Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС
Київ • УНН
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
Ворожі БпЛА маневрують над кількома областями України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Українські військові фіксують активний рух ворожих безпілотників у різних регіонах країни.
За оновленою інформацією Повітряних Сил, дрони зафіксовані над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.
Зокрема, безпілотні апарати рухаються в напрямку Київської області, перетинають повітряний простір на заході та півночі Сумщини, змінюють курс у бік Чернігівщини та центральних регіонів країни. Також фіксується їхній рух у бік Миколаївської та Кіровоградської областей.
Жителів зазначених областей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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