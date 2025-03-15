Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти
Київ • УНН
Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.
У Кривому Розі вночі завершилася аварійно-рятувальна операція після ракетної атаки, яка пошкодила значну частину міста. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких є діти. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, вибухи зруйнували одноповерхову будівлю розважального комплексу, а також пошкодили більше десяти багатоквартирних та приватних житлових будинків.
У результаті удару постраждали інфраструктура, кілька навчальних та спортивних закладів, а також комерційні приміщення, включаючи магазини, аптеку, салон краси та кав'ярню.
Всього зафіксовано 14 постраждалих, серед яких двоє дітей.
Не обійшлося без руйнувань і на Синельниківщині, а також у Павлоградському районі, куди атакували безпілотники. Хоча інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень, загиблих і поранених немає. Наразі спостерігаються проблеми з водопостачанням у кількох містах регіону, зокрема в Синельниковому, Павлограді, Тернівці та Першотравенську. Спеціалісти працюють над відновленням водопостачання.
Крім того, Нікопольщина також постраждала від атак, що здійснювалися з використанням артилерії, "Градів" і безпілотних літальних апаратів. Найбільше дісталося Нікополю, а також Марганецькій та Мирівській громадам. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих не зафіксовано.
У Кривому Розі пролунали вибухи, в небі ворожі безпілотники14.03.25, 20:14 • 22361 перегляд