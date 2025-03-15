Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

У Кривому Розі вночі завершилася аварійно-рятувальна операція після ракетної атаки, яка пошкодила значну частину міста. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких є діти. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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За інформацією, вибухи зруйнували одноповерхову будівлю розважального комплексу, а також пошкодили більше десяти багатоквартирних та приватних житлових будинків.

У результаті удару постраждали інфраструктура, кілька навчальних та спортивних закладів, а також комерційні приміщення, включаючи магазини, аптеку, салон краси та кав'ярню.

Всього зафіксовано 14 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Не обійшлося без руйнувань і на Синельниківщині, а також у Павлоградському районі, куди атакували безпілотники. Хоча інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень, загиблих і поранених немає. Наразі спостерігаються проблеми з водопостачанням у кількох містах регіону, зокрема в Синельниковому, Павлограді, Тернівці та Першотравенську. Спеціалісти працюють над відновленням водопостачання.

Крім того, Нікопольщина також постраждала від атак, що здійснювалися з використанням артилерії, "Градів" і безпілотних літальних апаратів. Найбільше дісталося Нікополю, а також Марганецькій та Мирівській громадам. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих не зафіксовано.

У Кривому Розі пролунали вибухи, в небі ворожі безпілотники