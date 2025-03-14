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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Кривому Розі пролунали вибухи, в небі ворожі безпілотники

Київ • УНН

 • 22361 перегляди

У Кривому Розі було чутно вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про ворожі безпілотники в небі над областю та закликав перебувати в безпечних місцях.

У Кривому Розі пролунали вибухи, в небі ворожі безпілотники

У Кривому Розі було "гучно", пролунали вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники 

- повідомив Лисак.

Голова ОВА закликав перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а потім про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

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