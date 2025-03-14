У Кривому Розі пролунали вибухи, в небі ворожі безпілотники
Київ • УНН
У Кривому Розі було чутно вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про ворожі безпілотники в небі над областю та закликав перебувати в безпечних місцях.
У Кривому Розі було "гучно", пролунали вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники
Голова ОВА закликав перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Додамо
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а потім про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.