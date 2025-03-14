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В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

Киев • УНН

 • 22311 просмотра

В Кривом Роге были слышны взрывы. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о вражеских беспилотниках в небе над областью и призвал находиться в безопасных местах.

В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

В Кривом Роге было "громко", прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Кривой Рог. Громко. Также в небе над областью есть вражеские беспилотники 

- сообщил Лысак.

Глава ОВА призвал находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Добавим

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а затем о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

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