В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники
Киев • УНН
В Кривом Роге были слышны взрывы. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о вражеских беспилотниках в небе над областью и призвал находиться в безопасных местах.
В Кривом Роге было "громко", прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Кривой Рог. Громко. Также в небе над областью есть вражеские беспилотники
Глава ОВА призвал находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Добавим
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а затем о скоростной цели в направлении Кривого Рога.