Ракетная атака на Кривой Рог: аварийно-спасательная операция завершена, количество пострадавших - 14, среди них дети
Киев • УНН
Ночью Кривой Рог подвергся ракетной атаке, 14 раненых, среди них дети. Повреждены здания, учебные заведения и инфраструктура. Есть разрушения в Синельниковщине и в Павлоградском районе.
В Кривом Роге ночью завершилась аварийно-спасательная операция после ракетной атаки, повредившей значительную часть города. Количество пострадавших возросло до 14 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, взрывы разрушили одноэтажное здание развлекательного комплекса, а также повредили более десяти многоквартирных и частных жилых домов.
В результате удара пострадали инфраструктура, несколько учебных и спортивных заведений, а также коммерческие помещения, включая магазины, аптеку, салон красоты и кофейню.
Всего зафиксировано 14 пострадавших, среди которых двое детей.
Не обошлось без разрушений и на Синельниковщине, а также в Павлоградском районе, куда атаковали беспилотники. Хотя инфраструктура понесла серьезные повреждения, погибших и раненых нет. В настоящее время наблюдаются проблемы с водоснабжением в нескольких городах региона, в частности в Синельниково, Павлограде, Терновке и Першотравенске. Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.
Кроме того, Никопольщина также пострадала от атак, осуществлявшихся с использованием артиллерии, "Градов" и беспилотных летательных аппаратов. Больше всего досталось Никополю, а также Марганецкой и Мировской громадам. К счастью, среди местных жителей пострадавших не зафиксировано.
В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники14.03.25, 20:14 • 22310 просмотров