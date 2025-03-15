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Из-за удара рф по Одесской области двое пострадавших: прокуратура показала последствия

Киев • УНН

 • 20571 просмотра

В результате ночной атаки БпЛА на Одесскую область ранены два человека: водитель грузовика в Черноморске и женщина в Одессе. Повреждены энергообъект, предприятия, дома и автотранспорт.

Из-за удара рф по Одесской области двое пострадавших: прокуратура показала последствия

В результате очередной массированной атаки вражеских БпЛА на Одесскую область пострадали 2 человека, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 14 марта и ночью 15 марта 2025 года вооруженные силы рф атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.

В Черноморске ранения получил 53-летний водитель грузовика.  В Одессе осколочные ранения получила 61-летняя женщина, она госпитализирована в больницу

- сообщили в прокуратуре.

Как указано, поврежден объект энергетической инфраструктуры, здания частных предприятий, жилые дома, помещения СТО, автомагазин, легковые и грузовые автомобили.

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК15.03.25, 10:18 • 78283 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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