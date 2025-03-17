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Одесская область снова оказалась под атакой рф: есть повреждения энергетической инфраструктуры и отключения, один пострадавший

Киев • УНН

 • 14500 просмотра

В Одесской области из-за атаки врага повреждены детский сад, дом, магазин и автомобиль. Один человек ранен, 500 абонентов без света.

Одесская область снова оказалась под атакой рф: есть повреждения энергетической инфраструктуры и отключения, один пострадавший

В Одесской области из-за атаки рф повреждены детский сад, дом, магазин и авто. Один человек получил ранения. Из-за повреждения энергоинфраструктуры 500 абонентов без света, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг снова атаковал мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль. К сожалению, пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Также, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, в пригороде Одессы около 500 абонентов сейчас находятся без электроэнергии

- написал Кипер.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Из-за удара рф по Одесской области двое пострадавших: прокуратура показала последствия15.03.25, 13:20 • 20571 просмотр

Юлия Шрамко

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