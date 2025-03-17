рф изменила тактику и массированно атакует газовую инфраструктуру Украины - Галущенко

рф изменила тактику атак на украинскую энергетическую систему, сосредоточившись на ударах по газовой инфраструктуре. Об этом перед заседанием Совета министров энергетики стран Европейского Союза в Брюсселе заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, Галущенко напомнил о том, что 22 марта этого года будет ровно год непрерывных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

Они (атаки - ред.) начались 22 марта прошлого года, и все это время — каждый день, каждый вечер, энергетическая инфраструктура находилась под постоянными обстрелами. Если в 2022-2023 годах массированные обстрелы составляли чуть больше 100 ракет, беспилотников и т.д. То в этом году массированные атаки - это около 300 беспилотников и ракет одновременно. В прошлом году мы понесли очень большие разрушения в генерации — до 10 гигаватт генерирующих мощностей было разрушено

По его словам, "нам удалось отремонтировать их, и в результате этой зимой мы пережили еще одну зимнюю войну, и почти без каких-либо ограничений для наших людей".

Итак, у нас есть электроэнергия, у нас есть тепло. В этом году тактика россиян изменилась из-за окончания соглашения о транзите газа. Поэтому они массово начали атаковать газовую инфраструктуру, добычу местного газа, а также хранение газа. Поэтому это, конечно, еще один вызов для нас, потому что в 2023 году они также атаковали газовую инфраструктуру, но не так массово, как сейчас. Поэтому, конечно, во всех этих вызовах, ни одна страна мира не сталкивается с такими вызовами так, как мы