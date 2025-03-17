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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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На Дніпропетровщині через атаку рф перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 79462 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру у Павлоградському та Синельниківському районах. Також, ворог обстріляв Покровську громаду з артилерії, є руйнування.

На Дніпропетровщині через атаку рф перебої зі світлом

У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф пошкоджено інфраструктуру, є перебої зі світлом у трьох районах, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще - у Синельниківському", - написав Лисак.

Там, з його слів, також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.

"Увечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна - пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники", - повідомив він.

Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах

- зазначив Лисак.

Усюди, з його слів, – без загиблих та постраждалих.

Захисники неба, за попередньою інформацією, знищили на Дніпропетровщині 15 ворожих безпілотників.

Над Україною збили 90 зі 174 ворожих дронів, 70 - не досягли цілей17.03.25, 09:06 • 17506 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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