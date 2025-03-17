На Дніпропетровщині через атаку рф перебої зі світлом
Київ • УНН
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру у Павлоградському та Синельниківському районах. Також, ворог обстріляв Покровську громаду з артилерії, є руйнування.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф пошкоджено інфраструктуру, є перебої зі світлом у трьох районах, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще - у Синельниківському", - написав Лисак.
Там, з його слів, також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.
"Увечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна - пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники", - повідомив він.
Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах
Усюди, з його слів, – без загиблих та постраждалих.
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