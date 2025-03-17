В Днепропетровской области из-за атаки рф перебои со светом
Киев • УНН
В результате атаки повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах. Также, враг обстрелял Покровскую громаду из артиллерии, есть разрушения.
В Днепропетровской области в результате атаки рф повреждена инфраструктура, есть перебои со светом в трех районах, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В результате атаки инфраструктура повреждена в Павлоградском районе. А еще - в Синельниковском", - написал Лысак.
Там, по его словам, также повреждены частный дом, гараж и пожарный автомобиль.
"Вечером из артиллерии агрессор попал по Покровской громаде, что на Никопольщине. Уничтожена хозяйственная постройка, еще одна - повреждена. Разбиты частный дом и 2 парника", - сообщил он.
Перебои в электроснабжении есть в Павлоградском, Синельниковском, Никопольском районах
Везде, по его словам, – без погибших и пострадавших.
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