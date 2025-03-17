Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.
россия ночью атаковала Украину 174 беспилотниками, сбито 90 дронов в 10 областях, 70 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 марта враг атаковал 174-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях
70 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Одесская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Кировоградская область, Сумская область, Черниговская область и Киевская область", - говорится в сообщении.