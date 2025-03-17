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Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 17495 просмотра

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

россия ночью атаковала Украину 174 беспилотниками, сбито 90 дронов в 10 областях, 70 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 марта враг атаковал 174-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях

- сообщили в ВС ВСУ.

70 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки пострадали Одесская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Кировоградская область, Сумская область, Черниговская область и Киевская область", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Кировоградская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
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