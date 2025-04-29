Украина потеряла около 50% от всей добычи газа из-за атак рф - Шмыгаль

Этой зимой россияне совершали ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, потери нанесены в объеме почти 50% от всей добычи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.

Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, нанес ущерб в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей голубым топливом. Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, за счет импорта - сообщил Шмыгаль.

По его словам, с начала года уже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа. Еще 300 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) "Нафтогаз" закупит у польской компании Orlen.

Также он напомнил, что на прошлой неделе в Вашингтоне было подписано соглашение с ЕБРР о привлечении 270 млн евро. Также грант в размере 140 млн евро предоставляет правительство Норвегии. За эти средства планируем закупить дополнительно около 1 млрд куб. м газа.

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"Также подписали важное энергетическое соглашение со Всемирным банком. Получим дополнительное финансирование объемом 70 млн долларов. Это средства для компании "Укргидроэнерго" на закупку солнечных панелей и аккумуляторных батарей для четырех генерационных объектов. Общая их мощность составит более 230 МВт. Еще в прошлом году мы договорились о помощи от правительства Италии и ЕБРР объемом 200 млн евро для восстановления гидроэнергетики. Первый транш этой помощи в размере 50 млн евро уже получили", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что энергетическое восстановление, как и в прошлые годы, будет продолжаться в непрерывном режиме 24/7.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что рф изменила тактику атак на украинскую энергетическую систему, сосредоточившись на ударах по газовой инфраструктуре.