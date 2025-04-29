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Украина потеряла около 50% от всей добычи газа из-за атак рф - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Премьер-министр заявил, что российские атаки привели к потере почти 50% добычи газа. Для компенсации этих потерь Украина активно работает над импортом газа.

Украина потеряла около 50% от всей добычи газа из-за атак рф - Шмыгаль

Этой зимой россияне совершали ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, потери нанесены в объеме почти 50% от всей добычи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.

Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, нанес ущерб в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей голубым топливом. Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, за счет импорта

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, с начала года уже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа. Еще 300 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) "Нафтогаз" закупит у польской компании Orlen.

Также он напомнил, что на прошлой неделе в Вашингтоне было подписано соглашение с ЕБРР о привлечении 270 млн евро. Также грант в размере 140 млн евро предоставляет правительство Норвегии. За эти средства планируем закупить дополнительно около 1 млрд куб. м газа.

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"Также подписали важное энергетическое соглашение со Всемирным банком. Получим дополнительное финансирование объемом 70 млн долларов. Это средства для компании "Укргидроэнерго" на закупку солнечных панелей и аккумуляторных батарей для четырех генерационных объектов. Общая их мощность составит более 230 МВт. Еще в прошлом году мы договорились о помощи от правительства Италии и ЕБРР объемом 200 млн евро для восстановления гидроэнергетики. Первый транш этой помощи в размере 50 млн евро уже получили", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что энергетическое восстановление, как и в прошлые годы, будет продолжаться в непрерывном режиме 24/7.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что рф изменила тактику атак на украинскую энергетическую систему, сосредоточившись на ударах по газовой инфраструктуре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
Укргидроэнерго
Всемирный банк
Нафтогаз
Вашингтон
Герман Галущенко
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