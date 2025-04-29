Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Цены на электроэнергию для населения останутся неизменными - пока до конца октября, такое решение приняло правительство, сообщил по итогам заседания Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Правительство продолжает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 грн за кВт⋅ч - написал Шмыгаль.

Также будут автоматически пересчитаны жилищные субсидии для почти 3 млн семей.

Почти 3 млн семей получают жилищные льготы и субсидии. С 1 мая в связи с завершением отопительного сезона они будут перечислены автоматически - сообщил Премьер.

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