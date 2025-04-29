Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ціни на електроенергію для населення залишиться незмінною - наразі до кінця жовтня, таке рішення ухвалив уряд, повідомив за підсумками засідання Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 грн за кВт⋅год - написав Шмигаль.

Також буде автоматично перераховано житлові субсидії для майже 3 млн сімей.

Майже 3 млн сімей отримують житлові пільги та субсидії. З 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично - повідомив Прем'єр.

Тарифи на газ і тепло не мають змінюватися цього року, а потім можливе зростання - НБУ