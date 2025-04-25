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Тарифи на газ і тепло не мають змінятися цього року, а потім можливе зростання - НБУ

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У 2025 році тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними. З 2026 року можливе їх поступове зростання через ситуацію в енергетиці.

Тарифи на газ і тепло не мають змінятися цього року, а потім можливе зростання - НБУ

У 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води, як очікується, залишаться без змін. Проте вже з 2026 року можливе їхнє поступове зростання. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться

- ідеться в звіті.

Деталі 

Проте, як зазначає НБУ, складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. "Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - повідомляє відомство.

У НБУ вважають, що приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів є неминучим, і затягування цього процесу лише посилюватиме тиск на бюджет та енергетичну систему в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо 

Компанія "Нафтогаз України" залишила чинний тариф на газ для населення ще на один рік. У компанії повідомили, що таке рішення було ухвалено через мораторій на підвищення ціни на природний газ.

Альона Уткіна

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