Тарифи на газ і тепло не мають змінятися цього року, а потім можливе зростання - НБУ

У 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води, як очікується, залишаться без змін. Проте вже з 2026 року можливе їхнє поступове зростання. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться - ідеться в звіті.

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Проте, як зазначає НБУ, складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. "Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - повідомляє відомство.

У НБУ вважають, що приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів є неминучим, і затягування цього процесу лише посилюватиме тиск на бюджет та енергетичну систему в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо

Компанія "Нафтогаз України" залишила чинний тариф на газ для населення ще на один рік. У компанії повідомили, що таке рішення було ухвалено через мораторій на підвищення ціни на природний газ.