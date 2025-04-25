Тарифы на газ и тепло не должны меняться в этом году, а потом возможен рост - НБУ

В 2025 году тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды, как ожидается, останутся без изменений. Однако уже с 2026 года возможно их постепенное повышение. Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться - говорится в отчете.

Детали

Однако, как отмечает НБУ, сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы. "В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", - сообщает ведомство.

В НБУ считают, что приведение тарифов к экономически обоснованным уровням неизбежно, и затягивание этого процесса лишь усилит давление на бюджет и энергетическую систему в среднесрочной перспективе.

Напомним

Компания "Нафтогаз Украины" оставила действующий тариф на газ для населения еще на один год. В компании сообщили, что такое решение было принято из-за моратория на повышение цены на природный газ.