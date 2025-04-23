Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз
Київ • УНН
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік. Кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подовжила чинний тарифний план для населення ще на один рік. Кубометр газу для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн. Про це компанія повідомила у середу у Telegram, пише УНН.
Ціна на газ для всіх домогосподарств України залишається незмінною. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік - до 30 квітня 2026 року
У компанії повідомили, що таке рішення було ухвалено через мораторій на підвищення ціни на природний газ.
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Кубометр газу для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)
Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогаз" Роман Чумак підкреслив, що постачання газу для населення - важлива частина роботи компанії, і вона намагається виконувати свої зобов'язання навіть у найскладніших умовах.
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