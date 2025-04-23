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Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 5926 перегляди

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік. Кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подовжила чинний тарифний план для населення ще на один рік. Кубометр газу для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн. Про це компанія повідомила у середу у Telegram, пише УНН.

Ціна на газ для всіх домогосподарств України залишається незмінною. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік - до 30 квітня 2026 року

- повідомили у Нафтогазі.

У компанії повідомили, що таке рішення було ухвалено через мораторій на підвищення ціни на природний газ.

Пільгові ціни на газ продовжено, відповідні тарифи залишаються без змін - Шмигаль11.04.25, 14:52 • 6947 переглядiв

Кубометр газу для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)

- вказали у компанії.

Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогаз" Роман Чумак підкреслив, що постачання газу для населення - важлива частина роботи компанії, і вона намагається виконувати свої зобов'язання навіть у найскладніших умовах.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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