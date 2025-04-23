Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз
Киев • УНН
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год. Кубометр газа будет стоить 7,96 грн.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действующий тарифный план для населения еще на один год. Кубометр газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн. Об этом компания сообщила в среду в Telegram, пишет УНН.
Цена на газ для всех домохозяйств Украины остается неизменной. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год - до 30 апреля 2026 года
В компании сообщили, что такое решение было принято из-за моратория на повышение цены на природный газ.
Льготные цены на газ продлены, соответствующие тарифы остаются без изменений - Шмыгаль11.04.25, 14:52 • 6947 просмотров
Кубометр газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС)
Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаз" Роман Чумак подчеркнул, что поставка газа для населения - важная часть работы компании, и она пытается выполнять свои обязательства даже в самых сложных условиях.
Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона21.04.25, 16:02 • 2724 просмотра