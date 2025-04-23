Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действующий тарифный план для населения еще на один год. Кубометр газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн. Об этом компания сообщила в среду в Telegram, пишет УНН.

Цена на газ для всех домохозяйств Украины остается неизменной. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год - до 30 апреля 2026 года