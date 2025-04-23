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Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз
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Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз

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Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год. Кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год – Нафтогаз
www.naftogaz.com

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действующий тарифный план для населения еще на один год. Кубометр газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн. Об этом компания сообщила в среду в Telegram, пишет УНН.

Цена на газ для всех домохозяйств Украины остается неизменной. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год - до 30 апреля 2026 года

- сообщили в Нафтогазе

В компании сообщили, что такое решение было принято из-за моратория на повышение цены на природный газ.

Льготные цены на газ продлены, соответствующие тарифы остаются без изменений - Шмыгаль11.04.25, 14:52 • 6947 просмотров

Кубометр газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС)

- указали в компании.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаз" Роман Чумак подчеркнул, что поставка газа для населения - важная часть работы компании, и она пытается выполнять свои обязательства даже в самых сложных условиях.

Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона21.04.25, 16:02 • 2724 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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