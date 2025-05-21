Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Наступний опалювальний сезон в Україні буде не простим. Зокрема, через те, що з початку 2025 року фокус уваги росіян щодо ракетних обстрілів був прикутий до об'єктів газовидобутку й це напевне на сьогодні найбільший виклик. Про це журналісту УНН повідомив т.в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

Брехт під час заходу щодо передачі трьох автотрансформаторів Національній енергетичній компанії "Укренерго" заявив, що найближчий опалювальний сезон буде не простим.

Ми завершили та успішно пройшли опалювальний сезон й почали готуватися до наступного опалювального періоду. Це надзвичайно складна робота. Десятки тисяч енергетиків сьогодні працюють над відновленням енергетичної інфраструктури… Найближчий опалювальний сезон буде не простим й ми маємо до цього готуватися

Журналісту УНН Брехт пояснив причини, чому опалювальний сезон буде складним.

З початку цього року фокус уваги щодо ракетних обстрілів був прикутий до об'єктів газовидобутку й це напевне на сьогодні наш найбільший виклик, тому що треба і закачати, і підготуватися й забезпечити об'єкти генерації, які використовують природний газ для виробництва електричної енергії відповідним ресурсом