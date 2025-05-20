Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

В мае 2025 года исполняется три года с момента запуска инициативы Solidarity Lanes – логистических маршрутов, созданных Европейским Союзом для обеспечения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и поддержания стабильности аграрного сектора в условиях войны. Несмотря на полномасштабную войну, аграрная отрасль Украины не только сохранила устойчивость, но и продолжила развиваться, пишет УНН со ссылкой на Генеральный директорат по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии.

Детали

После российского вторжения и блокады украинских портов, страна фактически потеряла возможность экспортировать и импортировать товары традиционными маршрутами. В ответ на этот кризис ЕС оперативно создал "пути солидарности", которые позволили сохранить логистику торговли: от зерна и стали – до топлива и гуманитарной помощи. Инициатива охватывает все сектора экономики и основывается на сотрудничестве органов власти и бизнеса ЕС, Украины и Молдовы в координации с Еврокомиссией и транспортным сообществом.

Совокупная стоимость торговли через Solidarity Lanes с 2022 года оценивается примерно в 211 млрд евро. Из них: 61 млрд евро – это стоимость украинского экспорта; 150 млрд евро – стоимость импортированных в Украину товаров.

В целом, с мая 2022 года через Solidarity Lanes Украина экспортировала примерно 179 млн тонн продукции, из которых 91 млн тонн составили аграрные товары, включая 85 млн тонн зерна, масличных культур и связанных с ними продуктов.

В то же время успешная адаптация агросектора к новым логистическим реалиям невозможна без опоры на научный потенциал и инициативы по развитию экспортного потенциала Украины. Еще с апреля 2022 года, несмотря на активные боевые действия, украинские ученые возобновили полевые исследования и по состоянию на сегодня продолжают работу над усовершенствованием сортов, повышением устойчивости культур к климатическим изменениям и обеспечением сохранения биоразнообразия.

Система генетических ресурсов растений в Украине насчитывает более 154 000 образцов семян 2002 видов: 16% – местные формы, 5,9% – дикие родственники сельскохозяйственных культур, остальные – современные сорта и селекционно-генетические линии. Сейчас только 2780 образцов семян продублированы в Svalbard Global Seed Vault, но ведется подготовка материала к последующим передачам - отмечают в Национальной академии аграрных наук Украины.

Ученые НААН также подчеркивают, что Генбанк Украины входит в десятку крупнейших в мире по объему и разнообразию сохраненных в нем образцов семян. Коллекция постоянно усиливается благодаря включению образцов "чистых" растений – без вирусов и болезней, – выращивание и размножение которых осуществляют специализированные научные учреждения системы НААН с соблюдением международных стандартов фитосанитарной безопасности и генетической подлинности.

Таким образом, инициатива Solidarity Lanes и усилия украинских ученых в сфере аграрной генетики образуют взаимодополняющую систему, обеспечивающую как стабильность текущих экспортно-логистических потоков, так и долгосрочную продовольственную и экономическую устойчивость страны. Синергия между оперативными инфраструктурными решениями и стратегическими исследованиями создает предпосылки для усиления глобальной роли Украины как надежного партнера в сфере продовольственной безопасности и аграрных инноваций.

Напомним

Председатель ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко отметил, что ученые НААН обеспечивают украинских фермеров отечественными сортами для ведения растениеводства и собственно садоводства, которые пользуются популярностью среди населения и имеют значительный потенциал на международном рынке. Кроме того, эксперт отметил, что аграрная наука в Украине уже много лет страдает от хронического недофинансирования из-за различных вызовов. Несмотря на это, от науки ожидают быстрых результатов, хотя реальность демонстрирует совсем другое. Выведение нового сорта растений − это кропотливая работа, которая длится десятки лет и требует системной поддержки. Непродуманные решения о передаче земель или сокращении научных программ могут легко свести на нет многолетние усилия селекционеров. Именно поэтому, по словам эксперта, украинские ученые заслуживают не только уважения, но и реальной защиты − ведь они посвящают этому делу всю свою жизнь.