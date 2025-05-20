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Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

Киев • УНН

 • 4382 просмотра

В римейке «Баффи» возможно участие детей актеров из оригинального состава. Сара Мишель Геллар подтвердила, что некоторые из них проходили прослушивание на роли в сериале от Hulu.

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

В новом перезапуске культового сериала "Баффи - истребительница вампиров" зрителей ожидает не только возвращение знакомых лиц, но и возможное участие детей актеров из оригинального состава. Сара Мишель Геллар, сыгравшая главную роль в оригинальном сериале, поделилась, что несколько из них проходили прослушивание на роли в римейке сериала от Hulu.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Известный сериал "Баффи — истребительница вампиров" готовится к возвращению на экраны. Во время интервью для Us Weekly звезды оригинального шоу Сара Мишель Геллар и Элисон Ганниган обсудили предстоящий перезапуск, который сейчас готовится к релизу на Hulu.

Я знаю кого-то, кто проходил прослушивание на какую-то роль в шоу. 

- рассказала Ганниган.

Я знаю кого-то, кто был в шоу, чей ребенок проходил прослушивание. Я знаю нескольких человек из шоу, чьи дети пришли на прослушивание

- добавила Геллар.

На это Ганниган в шутку ответила: "Лучше бы это был не кто-то из моих детей!".

Кто именно из детей актеров получил роли – пока неизвестно. Пока что официально подтверждены только два участника актерского состава: 13-летняя Раян Кира Армстронг в главной роли и сама Сара Мишель Геллар, которая вернется к образу Баффи.

Геллар не скрывает восторга своей молодой коллегой.

С того момента, как я увидела прослушивание Раян, я знала, что рядом со мной только одна девушка. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в столь юном возрасте – это настоящий дар. Бонус заключается в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату

- отметила актриса.

Нора и Лила Цукерман выступают сценаристками, шоураннерами и исполнительными продюсерами нового сериала.

Известный режиссер Хлоя Чжао снимет пилотный эпизод и также станет исполнительным продюсером под брендом "Книга теней". Геллар, кроме актерского участия, также будет среди продюсеров шоу.

Детали сюжета держатся в тайне, но уже понятно, что фанатов сериала ждет новая глава в истории об истребительнице вампиров – с новым поколением героев и, возможно, со знакомыми родственными именами.

Стала известна причина смерти звезды "Баффи" Мишель Трахтенберг - Rolling Stone 17.04.25, 10:05 • 11723 просмотра

Алена Уткина

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