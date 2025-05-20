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Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

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Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

Київ • УНН

 • 10198 перегляди

У рімейку «Баффі» можлива участь дітей акторів з оригінального складу. Сара Мішель Геллар підтвердила, що дехто з них проходив прослуховування на ролі в серіалі від Hulu.

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

У новому перезапуску культового серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" на глядачів чекатиме не тільки повернення знайомих облич, а й можлива участь дітей акторів з оригінального складу. Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну роль в оригінальному серіалі, поділилася, що кілька з них проходили прослуховування на ролі в рімейку серіалу від Hulu.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Відомий серіал "Баффі — винищувачка вампірів" готується до повернення на екрани. Під час інтерв’ю для Us Weekly зірки оригінального шоу Сара Мішель Геллар та Елісон Ганніган обговорили майбутній перезапуск, який наразі готується до релізу на Hulu.

Я знаю когось, хто проходив прослуховування на якусь роль у шоу. 

- розповіла Ганніган.

Я знаю когось, хто був у шоу, чия дитина проходила прослуховування. Я знаю кількох людей із шоу, чиї діти прийшли на прослуховування

- додала Геллар.

На це Ганніган жартома відповіла: "Краще б це був не хтось із моїх дітей!".

Хто саме з дітей акторів отримав ролі – наразі невідомо. Поки що офіційно підтверджено лише двох учасників акторського складу: 13-річну Раян Кіру Армстронг у головній ролі та саму Сару Мішель Геллар, яка повернеться до образу Баффі.

Геллар не приховує захоплення своєю молодою колегою.

З того моменту, як я побачила прослуховування Раян, я знала, що поруч зі мною лише одна дівчина. Мати такий емоційний інтелект і талант у такому юному віці – це справжній дар. Бонус полягає в тому, що її посмішка освітлює навіть найтемнішу кімнату

- зазначила акторка.

Нора та Ліла Цукерман виступають сценаристками, шоураннерами й виконавчими продюсерами нового серіалу.

Відомий режисер Хлоя Чжао зніме пілотний епізод і також стане виконавчим продюсером під брендом "Книга тіней". Геллар, окрім акторської участі, також буде серед продюсерів шоу.

Деталі сюжету тримаються в таємниці, але вже зрозуміло, що фанатів серіалу чекає новий розділ в історії про винищувачку вампірів – з новим поколінням героїв і, можливо, зі знайомими родинними іменами.

Стала відома причина смерті зірки "Баффі" Мішель Трахтенберг - Rolling Stone17.04.25, 10:05 • 11724 перегляди

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