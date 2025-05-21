Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок
Киев • УНН
Милли Алкок рассказала, что в начале съемок «Дома дракона» получила замечание от влиятельной особы по поводу ее игры. Это заставило актрису сосредоточиться на роли.
Звезда сериала "Дом дракона" Милли Алкок рассказала, что получила критику от "высокопоставленного лица" относительно своей актерской игры в спин-оффе "Игры престолов". Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Как отмечает издание, у Милли Алкок было несколько трудных дней перед тем, как впервые ступила на съемочную площадку "Дома дракона". Актриса, играющая юную Рейниру Таргариен, рассказала, что на второй съемочный день кто-то "очень высокопоставленный" сказал, что ей нужен тренер по актерскому мастерству.
"На мой второй день в "Доме дракона" один из, я не скажу, кто, но кто-то очень высокопоставленный, отвел меня в сторону и сказал: "Гм, мы найдем тебе тренера по актерскому мастерству", - рассказала Алкок.
Далее актриса рассказала, что этот инцидент заставил ее сосредоточиться на роли, ведь сама Алкок не была уверена в том, что справится с ней.
"Это просто подтвердило все, что я и так знала, а именно то, что я не очень хорошо справляюсь со своей работой. Вы понимаете, о чем я! Я подумала: "Я не могу этого сделать. Это ужасно. Это большая ошибка"", - призналась она.
Дополнение
Алкок снималась вместе с Эммой Д'Арси, Мэттом Смитом и Рисом Ивансом в первом сезоне сериала "Дом дракона", но во втором сезоне появлялась лишь в коротких сценах.
Издание Variety недавно сообщило, что съемки 3-го сезона сериала "Дом дракона" начались в марте. В актерский состав третьего сезона входят Томми Фланаган, Дэн Фоглер, Том Каллен, Джоплин Сибтейн и Барри Слоун.
Действие сериала "Дом дракона" происходит примерно за 200 лет до событий "Игры престолов" и основан на фэнтезийном романе "Огонь и кровь" автора "Престолов" Джорджа Р. Р. Мартина.
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