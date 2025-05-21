Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

Звезда сериала "Дом дракона" Милли Алкок рассказала, что получила критику от "высокопоставленного лица" относительно своей актерской игры в спин-оффе "Игры престолов". Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как отмечает издание, у Милли Алкок было несколько трудных дней перед тем, как впервые ступила на съемочную площадку "Дома дракона". Актриса, играющая юную Рейниру Таргариен, рассказала, что на второй съемочный день кто-то "очень высокопоставленный" сказал, что ей нужен тренер по актерскому мастерству.

"На мой второй день в "Доме дракона" один из, я не скажу, кто, но кто-то очень высокопоставленный, отвел меня в сторону и сказал: "Гм, мы найдем тебе тренера по актерскому мастерству", - рассказала Алкок.

Далее актриса рассказала, что этот инцидент заставил ее сосредоточиться на роли, ведь сама Алкок не была уверена в том, что справится с ней.

"Это просто подтвердило все, что я и так знала, а именно то, что я не очень хорошо справляюсь со своей работой. Вы понимаете, о чем я! Я подумала: "Я не могу этого сделать. Это ужасно. Это большая ошибка"", - призналась она.

Дополнение

Алкок снималась вместе с Эммой Д'Арси, Мэттом Смитом и Рисом Ивансом в первом сезоне сериала "Дом дракона", но во втором сезоне появлялась лишь в коротких сценах.

Издание Variety недавно сообщило, что съемки 3-го сезона сериала "Дом дракона" начались в марте. В актерский состав третьего сезона входят Томми Фланаган, Дэн Фоглер, Том Каллен, Джоплин Сибтейн и Барри Слоун.

Действие сериала "Дом дракона" происходит примерно за 200 лет до событий "Игры престолов" и основан на фэнтезийном романе "Огонь и кровь" автора "Престолов" Джорджа Р. Р. Мартина.

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